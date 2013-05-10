香港房地产：楼市措施影响料进一步发酵，今年楼价或跌高至10%--威格斯

路透香港5月10日 - 物业顾问--威格斯(Vigers)周五称，香港政府此前推出的楼市“辣招”影响将于第二季进一步发酵，料大型屋苑及豪宅市场成交将按季分别下跌10%和20%，今年房价预期将下滑5-10%。

政府去年第四季至今年首季接连推出严厉的楼市措施，除收紧按揭外，更对买卖物业征收重税，大大增加入市成本，从而压抑投资/投机需求。

今年首季二手楼市成交按季下跌18%，为2009年以来最低水平。季内一手供应虽然增加，但买家抱观望态度令成交量按季减少21%。

“政府的措施于第二季的影响将会更为明显...，虽然现时业主叫价仍然进取，但不容易卖出，故此不少业主愿意减价5-10%，很快就能成交。”威格斯资产评估董事总经理何继光表示。

此外，何继光指出，由于今年整体住宅供应量仍然不多，虽然政府积极推出土地，但“远水不能救近火”，起码要三、四年后才有大量供应投入市场。因此，即使在辣招下楼价会有调整，但未必会见底。

据中原地产今天发表的最新楼价指数，自政府2月底推出双倍印花税措施以来，住宅楼价累计下滑2.5%。但今年以来楼价累积仍升2.4%。

在写字楼租赁市场方面，由于经济前景未明朗，一些大型金融机构对扩张业务保持审慎，其他行业的公司亦继续着眼搬迁至租金较便宜的二线地区，令港岛中区的甲级写字楼租金继续受压。