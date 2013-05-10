中国债市：信用债买意较旺延续暖势，然部分机构趋谨慎获利了结

路透上海5月10日 - 中国银行间债市周五信用品种延续暖势，而利率债相对平静。中国央行最新发布的货币政策报告，对通胀措辞略显温和，带动现券买盘，不过部分机构对未来看法趋于谨慎，开始选择获利了结。

“今天买盘还是蛮强的，资金比较宽，可能有部分机构在赌下周的数据吧。”上海一商业银行交易员称。

下周一将公布固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值等数据；路透综合27家机构预测中值结果显示，4月投资预计持稳，1-4月固定资产投资(不含农户)增幅估计在21%，工业增加值同比增幅为9.5%。

上述交易员并指出，今日信用品种中3-5年的中期票据，评级在AA+及AAA的，收益率下行较明显，而利率债则基本稳中略降。不过其个人对未来走势看法趋于谨慎，“这波已经蛮久了，牛市的尾巴了吧，现在有点把握不准，那干脆获利了结比较保险。”

北京一券商交易员亦指出，其对未来看法趋谨慎，倾向提高投资组合的流动性，即把高收益但流动性偏弱的投资品种换成流动性好，但收益偏差的品种，“收益率已经这么低了，还是增强投资组合的防御性好点。”

其他国家轮番降息，中国经济复苏迹象不明，内忧外患导致中国央行只能静观其变。其最新货币政策报告表示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并关注企业杠杆和地方政府负债。

今日上市的湛江港集团三年期中票1382216 加权成交收益率在4.9356%，该券票面利率为5.0%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1377 2.9710

上日 2.1153 3.1096

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9509/2.8864

国债参考率报价 2.8123/2.7586

金融债参考率报价 3.3622/3.2967(完)

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