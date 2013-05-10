更新版 1-香港数据：第一季GDP温和增长，全年预测维持不变

* 2013年第一季GDP按年增长2.8%，内部需求保持强韧

* 货物出口明显增长，受非货币黄金出口飙升带动

* 全年GDP和通胀预测维持不变 (新增更多细节)

路透香港5月10日 - 全球经济环境波动不定，香港内部需求仍相对保持强韧，政府周五公布今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长2.8%，与上一季经修订增幅相同。政府并维持全年GDP增长预测不变。

政府经济顾问陈李蔼伦称，香港首季经济继续温和增长，而经季节性调整后﹐GDP按季增长0.2%，前一季则增长1.4%。

“首季经济增长动力主要来自出口及旅游。”她称，整体货物出口在第一季按年增长8.8%，较前一季增长6.7%更为强劲，惟这某程度上是被非货币黄金出口在季内飙升所推高；撇除这个因素，货物出口表现其实仅属一般。

而内部经济保持强韧，过去一年就业情况大致稳定，加上收入续有改善，私人消费开支继去年第四季按年增长2.8%后，在今年第一季增长7%。

外围环境虽比去年中时的恶劣情况有所改善，但全球经济前景仍受甚多不明朗因素所笼罩。目前，最主要的下行风险来自欧元区，该区经济饱受结构性问题困扰，又因负债沉重而深陷衰退。美国经济复苏步伐仍未稳固之际，加税和削减开支所带来的财政调整无可避免将抑制其增长动力。

监于先进经济体需求仍然疲弱不振，并将继续拖累亚洲区经济活动，香港的外贸表现在未来一段时间可能会较为波动。不过，内地经济持续稳健增长，应可继续为区内贸易带来一些支持，香港亦能受惠。

陈李蔼伦称，鉴于外围经济形势的不明朗因素，政府维持今年的GDP增长预测不变。

财政司司长曾俊华此前在2013/14年度财政预算案中作出预测，2013年GDP增长为1.5-3.5%，较去年略有改善，并预测整体通胀率4.5%，基本平均通胀率4.2%。

首季整体通胀率3.7%，基本通胀率3.8%。陈李蔼伦称，环球食品及商品价格偏软，输入通胀维持温和，而本地工资升幅缓和，新订租约租金在去年上升的影响仍未完全反映到通胀，因此预计未来数月通胀会进一步走高，惟全年预测已计入此项因素。（完）

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