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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 17:03 BJT

新兴汇市：亚洲货币普遍走软，韩元创近四个月最大跌幅

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                          101.32      100.60       -0.71      -14.34       86.79
 坡元                          1.2379      1.2338       -0.33       -1.29      1.2219
 台币                          29.800      29.510       -0.97       -2.23      29.136
 韩元                         1106.00     1091.00       -1.36       -3.20     1070.60
 泰铢                           29.73       29.44       -0.98       +2.96       30.61
 菲律宾披索                     41.20       40.86       -0.82       -0.36       41.05
 印尼卢比                     9730.00     9728.00       -0.02       -1.03     9630.00
 印度卢比                       54.69       54.25       -0.80       +0.56       54.99
 马币                          2.9900      2.9735       -0.55       +2.27      3.0580
 人民币                        6.1415      6.1309       -0.17       +1.45      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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