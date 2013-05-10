更新版 1-中国货币市场：资金仍宽松多数回购利率回落，关注财税上缴影响

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透北京/上海5月10日 - 中国银行间市场周五多数回购加权利率 回落，其中七天期跌破3%的关口。交易人士指出，今日资金面延续本周来整体偏宽的格局，但下周或因财税上缴从银行间抽离部分资金，致流动性较当前趋紧。

不过他们并表示，即使流动性供需失衡也将是暂时的，加之本月底尚未到半年末的考核时点，所以预料资金价格不会有太大波动。

“今天资金挺宽的，七天（回购利率）都跌破3%了。目前的情况是，早晨来就没有什么借钱的。”华东一银行交易员表示。

对于未来流动性的预期，上述交易员称，估计本月中下旬资金可能出现阶段性的紧张，但资金价格或不会大幅波动。

上海一券商交易员认为，本月央票到期量不少，而月度外汇占款规模估计也在千亿上下，“感觉即使央行加大了回笼力度，市场流动性也不会特别的紧张，而且这个月也还没到半年末时点，应该到了月底也不会特别紧张。”

其他国家轮番降息，中国经济复苏迹象不明，内忧外患导致中国央行只能静观其变。其最新货币政策报告表示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并关注企业杠杆和地方政府负债。

中国人民银行2013年第一季度货币政策执行报告显示，一季度末金融机构超额准备金率(超储率)为2.0%，较去年末的3.3%回落；当季金融机构贷款利率总体小幅走低，但执行上浮利率的贷款占比上升。

今日银行间市场质押式回购总成交量6,954.08为亿元人民币，较上日的7,214.67亿元下降，其中隔夜品种成交6,122.22亿元，较上日的6,260.75亿元水平减少。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1377 2.1153 +2.24 6,122.22

七天 2.9710 3.1096 -13.86 432.42

14天 2.9705 3.0985 -12.80 89.10

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5150 5.3600 -284.50 2,069.98

七天 1.5400 2.8500 -131.00 278.73

14天 2.8150 2.8000 +1.50 14.88

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1697 2.1600 +0.97 --

七天 2.9781 3.1300 -15.19 --

14天 2.9900 3.1300 -14.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.1400 2.1100 +3.00 --

七天 2.9710 3.1060 -13.50 --