新闻稿：中国4月末M2增长16.1%，当月人民币贷款增加7,929亿元--央行

路透上海5月10日 - (以下为中国人民银行周五公布的2013年4月金融统计数据报告全文)

一、月末广义货币增长16.1%，狭义货币增长11.9%

4月末，广义货币(M2)余额103.26万亿元,同比增长16.1%，分别比上月末和上年同期高0.4个和3.3个百分点；狭义货币(M1)余额30.76万亿元,同比增长11.9%，分别比上月末和上年同期高0.1个和8.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.56万亿元,同比增长10.8%。当月净投放现金147亿元。

二、当月人民币贷款增加7929亿元，外币贷款增加136亿美元

4月末，本外币贷款余额71.33万亿元，同比增长16.1%。人民币贷款余额66.55万亿元，同比增长14.9%，与上月末持平，比上年同期低0.5个百分点。当月人民币贷款增加7929亿元，同比多增1111亿元。分部门看，住户贷款增加3717亿元，其中，短期贷款增加1406亿元，中长期贷款增加2311亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4203亿元，其中，短期贷款增加536亿元，中长期贷款增加1750亿元，票据融资增加1687亿元。1-4月人民币贷款增加3.55万亿元，同比多增4056亿元。4月末外币贷款余额7679亿美元，同比增长36.9%，当月外币贷款增加136亿美元。

三、当月人民币存款减少1001亿元，外币存款增加16亿美元

4月末，本外币存款余额100.59万亿元，同比增长16.3%。人民币存款余额97.83万亿元，同比增长16.2%，分别比上月末和上年同期高0.6个和4.8个百分点。当月人民币存款减少1001亿元，同比少减3655亿元。其中，住户存款减少9341亿元，非金融企业存款增加3107亿元，财政性存款增加5224亿元。1-4月人民币存款增加6.01万亿元，同比多增2.71万亿元。4月末外币存款余额4431亿美元，同比增长21.6%，当月外币存款增加16亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.50%，质押式债券回购月加权平均利率2.55%

4月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交25.83万亿元，日均成交1.23万亿元，日均成交同比增长11.3%。

4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.50%，比上月高0.03个百分点，比上年同期低0.75个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月高0.09个百分点，比上年同期低0.74个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3270亿元，直接投资人民币结算业务发生229亿元

2013年4月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2232亿元、1038亿元、27亿元、202亿元。

注1：当期数据为初步数。