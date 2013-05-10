路透基点：丰田汽车金融(中国)的10亿元人民币循环信贷额度分配完毕

路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，丰田汽车金融(中国)10亿元人民币(1.63亿美元)循环贷款案已分配完毕。

这项贷款包含两部分，A部分为8.5亿元364天期贷款，B部分是1.5亿元的三年期贷款。

据消息人士，牵头行兼簿记行三菱东京日联银行上海分行承贷1亿元的A部分贷款以及全部B部分贷款。

另一家牵头行兼簿记德国商业银行承贷2.8亿元的A部分贷款。

华一银行以牵头行身份参与，承贷2.5亿元的A部分贷款。

韩国产业银行和华美银行以高级经理行参与，各承贷1.2亿元和1亿元的A部分贷款。

但一名消息人士称，在签约之前，额度分配仍可能发生变化。

如先前报导，A部分利率为人行基准利率的90%，B部分利率为该基准利率的95%。

贷款资金用于营运资本。

丰田汽车金融是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司。丰田汽车金融去年9月获得10.8亿元人民币贷款，东方汇理银行牵头是次交易，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。(完) (编译 张涛; 审校 孙茉莉)