路透基点：丰田汽车金融(中国)的10亿元人民币循环信贷额度分配完毕

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，丰田汽车金融(中国)10亿元人民币(1.63亿美元)循环贷款案已分配完毕。
这项贷款包含两部分，A部分为8.5亿元364天期贷款，B部分是1.5亿元的三年期贷款。
据消息人士，牵头行兼簿记行三菱东京日联银行上海分行承贷1亿元的A部分贷款以及全部B部分贷款。
另一家牵头行兼簿记德国商业银行承贷2.8亿元的A部分贷款。
华一银行以牵头行身份参与，承贷2.5亿元的A部分贷款。
韩国产业银行和华美银行以高级经理行参与，各承贷1.2亿元和1亿元的A部分贷款。
但一名消息人士称，在签约之前，额度分配仍可能发生变化。
如先前报导，A部分利率为人行基准利率的90%，B部分利率为该基准利率的95%。
贷款资金用于营运资本。
丰田汽车金融是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司。丰田汽车金融去年9月获得10.8亿元人民币贷款，东方汇理银行牵头是次交易，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。(完) (编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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