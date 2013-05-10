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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 16:57 BJT

新闻稿：中国4月社会融资规模1.75万亿元，比上年同期多7,833亿元

(以下为中国人民银行周五公布的2013年4月社会融资规模统计数据报告全文)

初步统计，2013年1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。

4月份社会融资规模为1.75万亿元，比上年同期多7833亿元。

其中，当月人民币贷款增加7929亿元，同比多增1111亿元；外币贷款折合人民币增加847亿元，同比多增751亿元；

委托贷款增加1926亿元，同比多增911亿元；信托贷款增加1953亿元，同比多增1916亿元；

未贴现的银行承兑汇票增加2209亿元，同比多增1930亿元；

企业债券净融资1900亿元，同比多1013亿元；非金融企业境内股票融资274亿元，同比多84亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。(完) (整理 边竞; 审校 黄凯)
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