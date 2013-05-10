《中国企业债发行日程表》--5月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *石家庄市 22 7 利差区间1.10%-2.10% AA+ 5/15-5/17 东方花旗证券 地产集团 (基准利率为一年期SHIBOR五日均值；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *海拉尔区城市 8 7 利率区间6.20%-6.50% AA 5/14-5/20 国信证券 基础设施投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 江苏大丰海港 8 7 利率区间5.90%-6.30% AA 5/8-5/16 南京证券 控股集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳/曹巍浩; 审校 张喜良)