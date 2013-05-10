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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 18:45 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月10日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年) 
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*石家庄市    22        7   利差区间1.10%-2.10%  AA+        5/15-5/17  东方花旗证券
地产集团      (基准利率为一年期SHIBOR五日均值；第3-7年末每年偿还20%本金)                        
         
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*海拉尔区城市 8        7   利率区间6.20%-6.50%  AA         5/14-5/20      国信证券
基础设施投资   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                 国开证券
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江苏大丰海港  8        7   利率区间5.90%-6.30%  AA         5/8-5/16       南京证券
控股集团     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                         
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳/曹巍浩; 审校 张喜良)
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