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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 17:13 BJT

中国农业： 2013年第二批中央储备冻猪肉将启动，以稳定猪价--商务部

路透北京5月10日 - 中国商务部周五表示，商务部等三部门将启动2013年第二批中央储备冻猪肉，以稳定猪价，提振养殖信心。

商务部网站刊登的新闻稿称，下一步国家有关部门将继续密切关注生猪生产和市场价格变动情况，采取切实有效措施，维护生猪市场供求平衡和价格基本稳定。

受周期性、季节性因素叠加影响，今年1月份以来，中国生猪价格明显回落。3月6日猪粮比价跌破6∶1盈亏平衡点。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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