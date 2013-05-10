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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 18:04 BJT

更新版 1-中国数据: 资本流入等推高4月M2增速，资金支持经济在量更在质

* 源源不断的资本流入等推高了4月M2增速
    * 资金支持经济在量更在于质
    * 货币政策中性趋松的市场预期有所抬头
    * 主流预期短期内加强公开市场资金对冲

 (新增分析师评论)
    路透北京/上海5月10日 - 以人民币贷款为代表的中国4月社会融资继续支撑实体经济的
增长，源源不断的资本流入等则推高了M2增速。为扶持经济增长，央行货币政策中性趋松的
预期有所抬头，然短期内加强公开市场资金对冲仍是市场的主流预期。
    
    “在所有的数据里面有一个数据是比较重要的，就是M2，”申银万国证券宏观首席分析
师李慧勇称，“M2大幅超预期，和外汇占款大幅增加导致的货币被动投放有关系。”
    
    交通银行金融研究中心研究员鄂永健并表示，4月货币供应数据的同比大涨，与当月存
款逆季节性走强亦有一定的关系，“以往单季第一个月，有时存款会减少上万亿，4月才减
少了千亿。”
    
    中国人民银行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2) 同比增长16.
1%，高于路透调查中值15.5%；人民币存款当月减少1,001亿元。
    
    数据并显示，初步统计，4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元；当月新
增人民币贷款7,929亿元，略低于路透调查中值8,000亿元。
    
    参看M2及新增信贷图表，请点选(r.reuters.com/pag97t)

    
    **资金支持经济在量更在于质**
    
    路透统计显示，4月新增人民币贷款中，中长期贷款的占比为51.28%，较上月的39.73%
有所抬升。
    
    鄂永健指出，个人中长期贷款增长较多比较符合预期，前期楼市成交量回升，住户贷款
随之增加；对公贷款中，企业中长期贷款融资需求仍不强。总体来看，中长期贷款占比说明
实体经济还不是太好。
    
    不过，他也表示，社会融资总规模还是可以的，延续了之前的趋势，对经济的支持力度
还是有的；传统信贷的部分经济支持作用，正在被非信贷融资取代。
    
    上海证券首席宏观分析师胡月晓则称，热钱推动的货币增长难以很好地贯通到实体经济
领域，货币增长对经济作用并不能得到体现，反使资产领域泡沫持续，货币分布更不合理，
货币调控难度加大。
    
    “实体经济还是偏冷，贸易还有一定虚增成分，政策怎么调、要不要调、往哪个方向调
都值得深思。去年一季度经济表现弱于预期后，发改委四五月间开始大量批项目，现在又到
了这样的时候，目前在政策层面是比较纠结的...未来还是要寄希望于改革，” 中国银行国
际金融研究所主管温彬称。
   
    中国央行周四发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，
增强政策前瞻性、针对性和灵活性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险，把握好货币政策调
控的重点、力度和节奏，保持价格总水平基本稳定。 (完)              
 

 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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