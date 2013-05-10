台湾汇市：台币兑美元创逾三个半月单日最大跌幅，留意日圆后续走势

* 日圆兑美元贬破100大关，韩元与台币双创逾三个半月单日最大跌幅

* 关注美国后续经济数据，是否引领日圆贬向103-105价位

* 下周一主要交投暂看29.500-29.800

路透台北5月10日 - 台币兑美元 周五爆量重贬2.9角。交易员指出，国际美元全线翻扬，亚洲货币在日圆率先贬破100大关后，引发新一轮的竞贬走势，韩元兑美元创逾三个半月最大单日跌幅，台币则在美元空单全力回补，以及央行于尾盘补上一脚下，终场直接收在29.80的市场预期满足点，并创下逾三个半月的单日最大跌幅。

交易员认为，美国经济数据捷报频传，是造成日圆贬破100大关的最主要原因。因此，日圆后续是否继续贬向市场预期的103、甚至是105日圆价位，接下来包括美国周一公布的零售销售数据等，就会是主要观察重点。至于央行在成功守稳29.50价位后，今日又向市场展示急贬缓升的手法，让29.80一次到位。预料下周一的实质交投区间应该不脱此一区间。

在美元空单全面回补下，今日三个月内的美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 报价由折价转为溢价，显示对台币后市看法由升转贬。指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.700左右，较上日收市价29.470明显转贬。

“美元全面大反攻啊，日圆新区间应该在100-105，台币则会在29.50-29.80，再上来本地银行会卖吧。”一外商银行交易主管说。

另一外商银行交易员则称，今天大家都在猜央行去哪一家银行金检，气氛本来就偏保守。外资虽然持续买超台股，但汇入与汇出皆有。后续还是要看是不是有资金汇出。

他们认为，由于前波台币贬不破30大关，让不少筹码套在29.8-30.0价位，因此除非美元升势惊人，否则台币欲实质贬破29.80价位的机率不大。

韩国上日意外降息一码，外界对台湾央行未来货币政策多所揣测，台湾央行副总裁杨金龙周四稍晚表示，将维持适度宽松的基调不变。对于本波外资汇入央行为防堵热钱已启动金检，杨金龙并未回答。但也有央行官员表示，本波外资汇入情况尚属正常，炒汇情势并不明显，但未来仍将紧盯动向，采取行动。

今天台币在台北外汇经纪公司创逾三个半月单日最大跌幅，此前曾在1月26日重贬3.1角以29.56价位作收。

台湾股市周五近收平，加权股价指数 收低5.63点，报8,280.26点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股买超58.41亿台币，连续12个交易日买超累计901.66亿，上交易日修正为买超79.30亿。

今日总计台北外汇及元大外汇成交量扩增为20.49亿美元，上日为14.16亿。不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.500-29.650，上日则在29.350-29.420间。

韩国韩元兑美元 周五跌至近两周低点，并创1月底以来最大单日跌幅，因美元全线走强，兑日圆 升至四年高位。这是韩元自今年1月28日下跌1.7%以来的单日最大跌幅，并触及日低1,107.7，为4月29日以来最低。

本周重要事件尚有今晚七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。下周重要事件则有周二费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景与货币政策发表演讲。周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话、美国费城联储总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.800 29.510 29.488-29.800 29.650 14.46 9.31

元太外汇经纪公司 29.690 29.407 29.490-29.690 29.510 6.03 4.85

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