路透基点：仲利国际租赁寻求7亿元人民币三年期境外贷款

路透香港5月10日 - 路透旗下基点援引消息人士报导称，仲利国际租赁有限公司再度进入资金市场，寻求7亿元人民币(1.14亿美元)三年期境外定期贷款。此前，该公司第一季签订了一笔10亿元境内贷款协议和一笔1.5亿元三年期境内/境外贷款。

最新融资案由澳新银行(澳盛银行,ANZ)牵头，利率为中银香港、汇丰控股与渣打银行的三个月或六个月境外人民币香港银行同业拆息平均值加码160基点。

承贷1.4亿元或更多的银行可获得30基点的前端费用，以及牵头行兼簿记行头衔。承贷1-1.39亿元的银行获得24基点的前端费用以及牵头行头衔。

这笔子弹式贷款有两年的展期选择，由借款人的母公司Chailease Holding Co Ltd (Cayman)担保。

贷款将用于再融资与投资。

今年3月，仲利国际租赁有限公司获得10亿元人民币三年期境内贷款。该贷款由应收帐款作为担保，利率为中国人行利率的100%，有15个基点的承诺费。贷款分期偿还。

今年1月，仲利国际租赁有限公司获得1.5亿元人民币三年期有担保定期贷款，由9,000万元境内贷款和6,000万境外贷款组成。境内部分的利率为中国人行利率的110%，境外部分的利率是中银香港、汇丰控股与渣打银行的三个月境外人民币香港银行同业拆息平均值加码160基点。

中银香港、汇丰控股与渣打银行的三个月境外人民币香港银行同业拆息平均值今日为2.41%，六个月为2.6%。