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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 17:59 BJT

全球经济：美国财长称日本存在经济成长问题，但需遵守全球外汇协议

路透伦敦5月10日 - 美国财政部长杰克卢周五称：

* 欧洲需要解决信贷市场问题--CNBC

* 全球经济复苏不能仅靠美国独力推动

* 一些欧洲国家还有更多财政空间来刺激需求

* 不对每日外汇波动发表评论

* 日本存在经济成长方面的问题，但需要受全球外汇协议约束

* 美国经济在朝正确方面发展，但速度不够快(完)
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