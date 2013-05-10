台湾央行：澄清近日未派员金融检查，外资持续买超台股

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北5月10日 - 针对市场传闻央行将发动金检抓炒汇外资，台湾央行周五澄清表示，近日并未派员至金融机构进行金融检查，且外资今日仍买超台股60.33亿台币。
台湾央行副总裁杨金龙昨日傍晚对媒体为防堵热钱启动金检的询问，并未回答。 惟今日部分财经媒体却报导，央行近期可能启动大规模金检，避免热钱带动台币炒汇风再起。
惟今日也有部分交易商指出，陆续接到央行口头干预电话，关切美元实质卖单来源，显示央行对汇价关切日益积极。
台币兑美元 周五爆量重贬2.9角，并创下逾三个半月的单日最大跌幅。惟外资及陆资今日在台股仍持续买超，连续12个交易日买超累计901.66亿，上交易日修正为买超79.30亿。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。