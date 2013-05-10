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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 18:16 BJT

台湾央行：澄清近日未派员金融检查，外资持续买超台股

路透台北5月10日 - 针对市场传闻央行将发动金检抓炒汇外资，台湾央行周五澄清表示，近日并未派员至金融机构进行金融检查，且外资今日仍买超台股60.33亿台币。

台湾央行副总裁杨金龙昨日傍晚对媒体为防堵热钱启动金检的询问，并未回答。 惟今日部分财经媒体却报导，央行近期可能启动大规模金检，避免热钱带动台币炒汇风再起。

惟今日也有部分交易商指出，陆续接到央行口头干预电话，关切美元实质卖单来源，显示央行对汇价关切日益积极。

台币兑美元 周五爆量重贬2.9角，并创下逾三个半月的单日最大跌幅。惟外资及陆资今日在台股仍持续买超，连续12个交易日买超累计901.66亿，上交易日修正为买超79.30亿。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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