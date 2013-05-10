泰国央行：如果经济受到泰铢升值影响，货币政策委员会将采取行动

路透曼谷5月10日 - 泰国央行周五表示，若泰铢强势影响到经济，货币政策委员会(MPC)将准备好调整利率，但表示目前尚无理由采取相关行动。

泰国央行在一份声明中表示，当前政策利率2.75%对于经济而已是合适的。尽管今年泰铢走强，但预计不会造成经济大幅放缓。该声明用于向公众说明央行想法。

泰国央行承受着来自政府和业界要求降息的压力。资本流入造成泰铢在4月触及16年高点，降息被认为是对资本流入加以限制的一种方法。

“如果货币政策委员会认为泰铢涨势过高，令经济无法按潜力增长，委员会将准备好检视政策利率，并考虑出台措施的必要性。”该声明称。

泰国央行表示，尽管今年泰铢升值给出口带来一些影响，但预计将不会对整体经济造成严重拖累。该央行还补充道，第一季出口增长仍然与各贸易伙伴的经济恢复保持同步。

泰国央行在声明中列出了一种极端情景：“假设泰铢在今年余下时间里上涨很快，经济仍在接近潜力的水平成长，且无迹象表明泰铢强势将造成经济明显萎缩。”

该央行表示，2.75%的政策利率并不高于地区内的多数国家，并指出实际利率接近零水准。泰国4月通胀率年增2.42%。

“实际利率在长期内保持低位，将令债务增多，同时储户为了获得更高的回报，也将在风险资产上加大投资。”声明称。(完)