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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 18:14 BJT

欧洲汇市：英镑兑日圆触及近四年高位，兑美元走低

英镑兑欧元 持平报0.8435英镑，兑美元微跌至1.5410美元。

美元兑日圆 升至四年高点之际，英镑兑日圆 跳升至2009年8月以来最高，升至156.50日圆，日内上涨0.6%，今年以来涨幅为12.4%。

欧元/日圆 亦升至三年高点132.16日圆。

“虽然英镑/日圆及欧元/日圆都上涨，但我们预期美元/日圆涨势将领先，”Saxo Bank外汇策略师John Hardy称。“就业市场数据已经引发有关美联储将放慢资产购买的言论再度浮现。这协助美元全面走强。”

虽然英国央行短期内料将维持货币政策不变，但市场仍强烈预期，7月上任的新任总裁卡尼可能采取积极措施，以刺激经济。(完)

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