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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 18:12 BJT

美国经济：美财政部长称推迟上调债务上限不符合美国利益

路透伦敦5月10日 - 美国财政部长杰克卢称，推迟上调债务上限不符合美国乃至全球经济的利益 。
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