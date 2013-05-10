中国疫情：上海终止流感流行应急预案Ⅲ级响应，防控工作转入常态化管理

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京5月10日 - 上海市政府周五决定，鉴于上海已连续20天无新发人感染H7N9禽流感病例，458例病例的密切接触者已全部解除医学观察，目前疫情处于可防可控状态，即日起终止流感流行应急预案Ⅲ级响应，继续保留市联防联控机制，防控工作转入常态化管理。
新华社报导称，上海下一阶段将与国家联防联控机制工作对应，继续落实国家对人感染H7N9禽流感防控工作的各项要求；做好疫情监测和病原溯源工作；加强医疗救治；严格加强市场管理，包括继续实施《关于全市暂时停止活禽交易、暂时关闭所有活禽交易市场的通告》，对于是否开放活禽交易市场的问题，有关部门在研究过程中要注意充分听取市民的意见。
今年3月31日，国家卫生计生委根据上海卫生部门的主动监测，组织专家确诊并依法公布上海发现2例人感染H7N9禽流感病例。据统计，截至5月10日，上海市累计报告人感染H7N9禽流感确诊病例33例，其中死亡13例，痊愈15例，正在住院治疗5例。
新华社此前报导称，中国周四又通报一例人感染H7N9禽流感死亡病例，死亡病例累计达到32例，确诊病例保持在129例。 （完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。