更新版 1-台湾货币市场:短率紧贴低位，下周资金仍偏滥料短率低档盘旋

* 央行重申维持适度宽松基调

* 短率紧贴区间低位

* 下周短票利率料持稳既有区间 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 詹静宜

路透台北5月10日 - 台湾银行间短率周五紧贴区间低位。资金调度人士认为，面对韩国无预警降息，台湾央行重申维持适度宽松基调，目前存单发行量大致与到期量相当，在5月税款缴库的资金紧缩效应尚未浮现前，下周资金情势仍续偏滥，短率料将盘旋低位。

交易员指出，本周为此提存期首周，银行间资金水位高涨，而资金拆入需求及短票发行量皆属低迷，资金需求方议价空间拉大，致短线隔夜拆款及短票的利率表现仍将沉在区间低位。

“今天非常好拆，(隔拆利率)都直接下0.388%!”一位本银拆入方资金调度人士说。

至于亚太地区邻近国家日本、韩国纷纷再祭出货币宽松政策，交易员认为，对台湾货币市场影响有限，因为市场资金原已偏滥，加以短期热钱汇入，令市场资金更滥、短率已处低位，再降空间已有限。

韩国上日意外降息一码，外界对台湾央行未来货币政策多所揣测，台湾央行周四稍晚表示，将维持适度宽松的基调不变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.405%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.37-0.42%，与上日相同。

**下周短票利率料持稳既有区间**

在短票市场方面，一大型票券商表示，今天发票量还是偏少，下周发票量持平略增，下周短票利率主交投料持平在既有区间。

“再降的话，怕客户就去买货币型基金，”另一大型票券业资金调度人士说。

上述资金调度人士认为，5月还是有税款缴库的紧缩因子，届时法人资金将缴交国库，银行间也会因税款缴库因素而略偏保守操作，还是要有所防范，因此推估短票利率主交投料将先持稳在目前水准。

不过也有老票券商称，“现在不是担心多少利率客户会跑，而是你能给他多少量”，在次级市场，就是跟客户议价，量大者自然价格较低，少数客户已接受略低的利率，但要求拿到的量要符合需求，令短票区间略往下移。

购买短票的银行交易员也提及，下周发票量实在没多到有感觉的地步，整体发票量仍明显偏少，但钱太多不买也不行，目前的利率已经很低，“0.69%应该会撑一阵子”。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交主要在0.69-0.70%，少数成交在0.68%，大致同于上日。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。

台湾央行今日共发行797.2亿台币存单，若相较存单到期金额799.15亿，存单发行余额减1.95亿。

下周央行存单到期金额为9,327.8亿台币，分别为周一1,966.15亿、周二630亿、周三641.15亿、周四2,613亿及周五3,477.50亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为20亿台币，累计至周日超额准备为541亿台币，加计前期1%的超额准备为1,372亿台币。

**RP利率持稳低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周五仍在低位，货币市场资金宽松情势不变，令短率仍持续在低位游走。

一证券商资金调度人士表示，市场资金持续宽裕，央行也重申将维持货币政策宽松的基调不变。因此，尽管今日逢10日的例行支出日高峰，但投信、银行体系的资金仍旧相当宽裕。

“券到期都有续，客户还会问我有没有新券。”一位证券商交易员表示。他也认为，货市资金宽松的情势之下，附买回利率预料仍将在低位游走。

展望下周，大型票券商交易员则说，目前大型票券商的公司债附买回利率已低至0.66-0.68%，与证券商的公债RP利率等同持平，这在以往几乎甚少出现，因此预估票券商的公司债RP已无下降空间。

“倒是公债RP利率还比较可能走低，”前述票券商交易员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。