《亚洲投资分析》房地产信托新近超越黄金，成为对冲通胀的有力工具

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
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根据汤森路透Datastream数据，现货金 今年截止5月7日跌幅为13%，同期MSCI亚太REIT指数上涨14%。
“追求收益的投资者在主权债市场的空间日益受到全球央行的排挤而被迫出走，”东京对冲基金Symphony Financial Partners创办人之一David Baran说。“REIT正逐渐成为引人注目的资产类别。”
**新的发行热潮**
今年以来，新加坡REIT指数 、香港REIT指数 涨幅分别达13%和17%，这两个指数在过去两周均创下历史高位。
在市场需求火热的情况下，企业纷纷趁势新推出REIT。
最好的例子就是新加坡丰树大中华商业信托(MGCCT) ，它在2月首次公开发行(IPO)时筹得20.6亿美元，是新加坡REIT迄今最大规模的IPO项目。其5.6%收益率吸引机构投资人的认购资金达到发行规模的近30倍。
根据汤森路透数据，今年迄今除日本外的亚太地区REIT发行规模较去年同期增长逾三倍，达到43.3亿美元。而且这股热潮没有放缓迹象，未来两至三个月光是IPO规模就将有40亿美元。
理柏(Lipper)数据显示，3月底时，房地产基金投资在亚洲和日本的资产分别升至创纪录的550亿和200亿美元。
由于预计还有数十亿美元计的REIT增发交易，2013年料将成为至少2007年以来REIT发行规模最大的一年。
“突然间，市场出现许多REIT，有许多企业也因为收益率较好而受到关注，”Invesco Asset Management新加坡投资主管Jalil Rasheed说。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵/许娜)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月7日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高