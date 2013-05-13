《亚洲投资分析》房地产信托新近超越黄金，成为对冲通胀的有力工具

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REITs、黄金与大宗商品表现对比图表：

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明晟(MSCI)REITs指数估值相关图表：

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根据汤森路透Datastream数据，现货金 今年截止5月7日跌幅为13%，同期MSCI亚太REIT指数上涨14%。

“追求收益的投资者在主权债市场的空间日益受到全球央行的排挤而被迫出走，”东京对冲基金Symphony Financial Partners创办人之一David Baran说。“REIT正逐渐成为引人注目的资产类别。”

**新的发行热潮**

今年以来，新加坡REIT指数 、香港REIT指数 涨幅分别达13%和17%，这两个指数在过去两周均创下历史高位。

在市场需求火热的情况下，企业纷纷趁势新推出REIT。

最好的例子就是新加坡丰树大中华商业信托(MGCCT) ，它在2月首次公开发行(IPO)时筹得20.6亿美元，是新加坡REIT迄今最大规模的IPO项目。其5.6%收益率吸引机构投资人的认购资金达到发行规模的近30倍。

根据汤森路透数据，今年迄今除日本外的亚太地区REIT发行规模较去年同期增长逾三倍，达到43.3亿美元。而且这股热潮没有放缓迹象，未来两至三个月光是IPO规模就将有40亿美元。

理柏(Lipper)数据显示，3月底时，房地产基金投资在亚洲和日本的资产分别升至创纪录的550亿和200亿美元。

由于预计还有数十亿美元计的REIT增发交易，2013年料将成为至少2007年以来REIT发行规模最大的一年。

“突然间，市场出现许多REIT，有许多企业也因为收益率较好而受到关注，”Invesco Asset Management新加坡投资主管Jalil Rasheed说。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵/许娜)