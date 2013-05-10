南非个股：Amplats大幅缩减裁员计划，由14,000降至6,000

路透约翰尼斯堡5月10日 - 铂金生产商Anglo American Platinum(Amplats) 将裁减6,000个南非矿场工作，不到原先计划裁员规模的一半，公司设法在避免引发政府与工会强烈反对的情况下，努力恢复盈利。

Amplats为全球最大铂金生产商，为英美资源集团 旗下部门。Amplats周五表示，Rustenburg附近四座原定关闭的矿井，其中一座将维持运作。在政府施压之下，Amplats原定计划未能完全实现。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)