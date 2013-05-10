版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 18:47 BJT

香港股市：银河娱乐晋身恒生指数成分股，思捷环球被剔除

路透香港5月10日 - 香港恒生指数公司周五称，加入银河娱乐 为恒生指数 成分股，并剔除思捷环球 ，自今年6月17日起生效。

经过本次季度检讨后，恒生指数成分股数目仍维持50支。

恒生指数公司同时公布恒生中国企业指数 检讨结果，加入中国人民保险集团股份有限公司 为成分股，取代中国铝业 ，亦于6月17日起生效。（完）

欲浏览相关新闻，请点选恒生指数公司网址：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐