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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 18:56 BJT

OPEC月报：预计2013年下半年石油需求料增长

路透伦敦5月10日 - 石油输出国组织(OPEC)在5月31日会议召开前发布的月报中称：

* 维持2013年全球石油日需求增长预估在80万桶不变，预计今年剩余时间有下行风险。

* 将2013年市场对该组织的原油日需求预估上调至2,984万桶，较上次预估上调9万桶。

* 预计下半年对该组织的原油日需求为3,047万桶，高过第二季的2,914万桶。

* 消息人士预计该组织4月产出日增加28万桶至3,046万桶，受沙特和伊拉克带动。(完)
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