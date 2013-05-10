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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 19:05 BJT

东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创09年7月以来最佳单周表现

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    450.65     -1.55     -0.34     +6.26    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3443.77     10.99     +0.32     +8.74   3167.08
 马来西亚                           1772.38      6.31     +0.36     +4.94   1688.95
 泰国                               1622.48      1.36     +0.08    +16.56   1391.93
 印尼                               5105.94     16.60     +0.33    +18.28   4316.69
 菲律宾                             7262.38     67.95     +0.94    +24.94   5812.73
 越南                                486.10     -0.12     -0.02    +17.49    413.73
 (完)
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