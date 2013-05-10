马来西亚期市：棕榈油期货攀高至两周最高，受库存降幅大于预期提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡5月10日 - 周五马来西亚棕榈油期货攀高至两周最高，因库存降至200万吨水准之下，但5月前十日出口意外下滑令市场涨势有限。
马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示，截至4月底库存较前月下滑11.3%至193万吨。
路透调查此前预估为降至204万吨。
但是5月1-10日棕榈油出口较上月同期下滑16.7%至380,047吨，来自欧洲和中国的需求迟缓。
另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance称出口下滑18.4%。
吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称，“交易员对库存降至200万吨之下做出反应，所以今日市场强势。但5月前十天出口下滑或削减涨幅。”
指标7月棕榈油合约 一度上涨至每吨2,334马币(林吉特)，为4月26日以来最高。该合约收报2,320马币(777美元)，上涨1.4%。
本周棕榈油上涨3%，为七周来最佳单周表现。
总成交为29,844口，稍低于均值35,000口。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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