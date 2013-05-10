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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 19:17 BJT

日本央行：汇率由市场决定，央行在指导货币政策时未以汇率为目标--总裁

路透英国艾尔斯伯里5月10日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：

* 汇率由市场决定。

* 日本央行在指导货币政策时未以汇率为目标。

* 将告知G7日央行4月的货币宽松是出于国内目标。

* 日央行4月放宽政策以来日本市场一直震荡，但逐渐稳定。

* 全球经济逐渐改善，但必须关注风险。(完)
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