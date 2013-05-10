国际油市：亚洲燃料油现货升水下滑，供给忧虑缓解

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡5月10日 - 亚洲燃料油现货升水周五下滑，因供给忧虑缓解，交易商将注意力转向了定于5月下半月到达的大量船货。
180-cst燃料油现货升水报每吨3.21美元，较上日下跌1.87美元。380-cst燃料油现货升水下滑0.83美元至2.69美元。
本月西方料有约560-570万吨燃料油抵达亚洲，同时6月抵达船货料为400万吨左右，较今年迄今月均水平下滑18-20%。
不过据交易商预估，6月抵达船货中有一半多将在该月下半月抵达。
跨月升水，或逆价差的缩窄表明了市场对供给的信心疲软。
5-6月即期跨月升水报每吨1.55美元，缩窄3.575美元。该逆价差本周稍早触及近12个月高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。