国际油市：亚洲燃料油现货升水下滑，供给忧虑缓解

路透新加坡5月10日 - 亚洲燃料油现货升水周五下滑，因供给忧虑缓解，交易商将注意力转向了定于5月下半月到达的大量船货。

180-cst燃料油现货升水报每吨3.21美元，较上日下跌1.87美元。380-cst燃料油现货升水下滑0.83美元至2.69美元。

本月西方料有约560-570万吨燃料油抵达亚洲，同时6月抵达船货料为400万吨左右，较今年迄今月均水平下滑18-20%。

不过据交易商预估，6月抵达船货中有一半多将在该月下半月抵达。

跨月升水，或逆价差的缩窄表明了市场对供给的信心疲软。

5-6月即期跨月升水报每吨1.55美元，缩窄3.575美元。该逆价差本周稍早触及近12个月高位。(完)

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