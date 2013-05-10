国际油市：亚洲柴油现货升水攀高，越南现货需求提振市场人气

路透新加坡5月10日 - 周五亚洲柴油现货升水攀高，业内消息人士称因来自越南的现货需求提振市场人气，同时沙特和印度也有夏季需求上涨的可能。

路透数据显示，含硫500ppm的柴油升水上涨0.15美元至每桶较新加坡报价高出0.35美元。

越南PV Oil求购6月现货船货，行业消息人士称，现货升水低于年初协定所定的定期升水引发PV Oil的兴趣。

消息人士称，台湾台塑石化可能售出四批6月初装运的500ppm柴油，比此前标售的高出三批，但这无法获得确认。

消息人士称，其中一批船货价格为每桶较新加坡报价贴水0.18美元，较稍早售给Winson Oil的5月末装运的船货高出0.20-0.25美元。

消息人士称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的日产能40万桶的Yanbu炼厂在经过近两个月的检修后，恢复生产。这可能放缓该地区的柴油进口。

交易商称，6月需求可能再次升温，预计届时该公司会在夏季需求高峰和穆斯林节日斋月来临前囤积柴油。(完)

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