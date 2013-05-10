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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 20:38 BJT

表格：加拿大4月就业岗位增加1.25万个，全部为全职

路透5月10日 - 加拿大统计局周五公布，4月加拿大增加1.25万个就业岗位，全部是全职工作。

制造业和公共行政部门帮助4月就业增长，但交通、仓储和企业服务就业岗位温和减少。失业率维持在7.2%。

2013年4月 2013年3月

就业人口变动 +12,500 -54,500

全职就业 +36,000 -54,000

兼职就业 -23,600 -400

失业率 7.2% 7.2%

就业参与率 66.5% 66.6% (完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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