国际油市：亚洲石脑油价格和裂解价差本周均收在月度高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡5月10日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差本周均收在月度高位，分别报每吨876.50美元和97.33美元，受助于需求以及西方出口至亚洲的船货低于预期，因阿尔及利亚取消了部分船货。
交易商说，阿尔及利亚国有Sonatrach以取消了三艘中等货船的石脑油船货，因其需要石脑油来炼制汽油。石脑油可以炼制汽油或被用作调和油品。
一名北亚交易商表示，这给卖家支撑，并提升了韩国的现货升水，因该取消举措将影响到西方出口至亚洲的整体船货。
LG化学不得不为两笔2.5万吨6月下半月抵达丽水和大山的船货支付更高的价格，报价分别为成本加运费(C&F)较日本现货每吨升水8.00美元和8.50美元。
这代表着较最近买入的6月上半月船货的价格上涨了14-21%。
亚洲汽油裂解价差跳升25%至五周高点每桶8.61美元，因需求增强且炼厂削减产能。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 田建华)
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