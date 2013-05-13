重温稿-《中国金融焦点》M2增速意外创两年新高，政策维持中性料仍以数量型工具为主

* 4月末M2增速意外创下两年高点至16.1%

* 经济复苏虽不稳固，但短线货币政策应不会脱离中性基调

* 料继续以数量型工具为主将流动性保持在中性偏宽

* 短线降息未见必要性，调整资金市场短期利率或更有效

采写 上海/北京中文部；撰写 丁淑琴

路透上海5月10日 - 中国4月末广义货币供应量(M2) 同比增速意外创下两年来高点，但经济复苏之途仍不平坦。不过管理层对经济放缓容忍度已见提高，近期央行货币政策脱离中性基调的概率应不大，更多会以数量型工具将流动性保持在中性偏宽的格局。

分析人士指出，4月新增人民币贷款基本符合预期，虽然企业中长期贷款偏弱，但非信贷融资比例较高，对经济同样形成支撑；即使外围降息声此起彼伏，国内短期未见降息等政策出台的必要性，还需要观察更长周期的经济数据。

“4月M2同比增速继续保持较高位置，远高于13%的目标，结合近期外管局和央行政策的调整，我们认为货币政策在数量调控方面会继续保持适当力度，对冲过剩的流动性还是政策的主要目的。”广发银行高级交易员颜岩称。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳亦指出，M2超预期说明境外资本流入的压力依然比较重，如果要完成控制M2增速在13%以内的目标，剩下几个月央行需要更紧一些，但目前的经济基本面并不支持央行收紧，所以暂时还是需要维持一定的货币投放量。

中国人民银行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2) 同比增长16.1%，高于路透调查中值15.5%，创下自2011年3月以来的高点。4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元；当月新增人民币贷款7,929亿元，略低于路透调查中值8,000亿元。

中国央行最新的货币政策报告亦表示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并关注企业杠杆和地方政府负债。

中国3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

参看M2及新增信贷图表，请点选(r.reuters.com/pag97t)

**调整资金市场短期利率或更有效**

央行数据显示，4月新增人民币贷款中，中长期贷款占比达51%，不过其中非金融企业中长期贷款占比仅为22%，受楼市成交量回升带动的个人中长期贷款占比则达到29%，

对企业中长期贷款占比偏低，光大证券资深宏观分析师钟正生指出，央行说“要把好流动性总闸门”并非空穴来风。不过，当前最大问题在于，货币政策传达受阻，信贷支持实体效应不彰。

他并表示，不太赞同市场上的降息逻辑，未来货币政策的话，维持货币市场流动性平稳即可。

李刘阳亦认为，现在流动性很松，但企业融资成本却不低，调降指标利率的作用可能还不如调低资金市场的短期利率，比如央票或正回购利率。因为有约半数的社会融资属于非贷融资，所以融资成本和货币市场的利率更有相关性。

他还提到，房地产一季度的销售情况还可以，如果能带动开发投资加速的话，中游的需求还是有可能被带起来些的。假设总需求企稳回升，那么货币政策暂时也就不需要调整了。

**降息窗口何时开启或需更多数据支撑**

外围降息大环境下，热钱持续流入的压力不容忽视，但随着中国货币当局已出招加强对热钱监管力度，以及公开市场央行票据重出江湖等措施的推出，未来货币增速应该会缓慢回落。

申银万国宏观首席分析师李慧勇表示，对外汇占款大幅上升的现象，要做的是疏堵并行。避免货币的过多冲击。

他指出，疏在于藏汇于民，增加企业和居民走出去。推动企业对外投资、QDII2(境内合格个人投资者)等。另外要通过合适的途径降低投资资本收益预期，可以考虑降低利率降低（国内外投资收益）利差，来分流一部分压力。第三可以放开汇率浮动范围，形成有涨有跌的预期。

而对于中国是否有必要降息，如果有必要，窗口又会在何时开启，或许还要等待更多的实体经济表现，

“降(息)还是不降，或者什么时候降，就要看二，三季度实体经济的表现如何了。”李刘阳称。

民生银行金融市场市场部首席分析师李志强认为，国内经济增长不理想，金融有稳定经济，防止其进一步下滑的需要；从外围变化来看，降息已成为大趋势，中国虽然在短期内有一定自主性不去跟随，但外围宽松带来的资本流入压力等也不能不考虑。

“预计最早三季度就有可能见到降息。”他称。