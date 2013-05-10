版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 20:56 BJT

美国热股：戴尔两最大股东对创始人244亿美元的收购计划提出另一替代方案

路透5月10日 - 戴尔公司 最大的两家股东--美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)和Southeastern Asset Management Inc已经对公司创始人戴尔244亿美金的收购计划提出一替代方案。

戴尔股价周四收报13.32美元，在盘前交易中上涨1.2%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐