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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 20:58 BJT

美国热股：油气商HESS称将拆分董事长和执行长的职位

路透5月10日 - 美国油气公司HESS CORP 表示将在下周四的年度会议后，拆分董事长和执行长的职位。

HESS股价周四收报70.96美元。(完) (编译 王洋; 审校 侯向明)
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