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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 20:59 BJT

美国热股：3D SYSTEMS以每股40美元公开发行750万股股份

路透5月10日 - 3D打印设备生产商3D SYSTEMS CORP 表示，将以每股40美元的价格公开发行750万股股份。

3D SYSTEMS股价周四收报43美元，在盘前交易中下跌2%。

券商Janney capital给予3D SYSTEMS买入的初始评级，目标价定为56美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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