版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 20:56 BJT

美国热股：服装服零售商GAP 4月同店销售增长7%

路透5月10日 - 服装服零售商GAP INC 公布4月同店销售增长7%，受益于低价连锁店Navy chain销售大增，其宣布的获利预估也高于华尔街预期。

GAP股价周四收报38.81美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐