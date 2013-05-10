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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 21:44 BJT

美国金融：贝南克称影子银行体系继续给金融稳定构成威胁

“尽管影子银行体系比危机前规模小了...但监管机构和民间领域仍需要解决剩下的脆弱性问题，”贝南克在将于芝加哥演讲的讲稿中称。

需要开展更多工作来确保回购市场能够应对一大型借款机构或经纪自营商违约时可能带来的后果。

贝南克还称，货币市场基金仍有发生挤兑的可能性。

贝南克没有就货币政策或经济前景发表看法。(完)

(编译/审校 田建华/侯向明/王洋)
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