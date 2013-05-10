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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 21:59 BJT

美国股市：高开，能源类股下滑

路透纽约5月10日 - 美国股市周五高开，股指本周有望再创佳绩，过去几日股指连创新高，但能源类股下滑限制了股指升势。

道琼工业指数 涨21.73点或0.14%，至15,104.35点。标准普尔500指数 上涨3.29点或0.2%，报1,629.96点。Nasdaq指数 涨12.45点或0.37%，报3,421.62点。(完)
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