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货币新闻 | 2013年 5月 11日 星期六 00:11 BJT

USDA月报: 5月10日美国农作物主要信息

路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14

实际值 预估 5月预估 大豆 种植(百万英亩) 75.0 77.2 77.1 收割(百万英亩) 73.8 76.1 76.2 单产(蒲式耳/英亩) 41.9 39.6 44.5 产量 3,094 3,015 3,390 压榨 1,703 1,635 1,695 出口 1,362 1,350 1,450 年末库存 169 125 265 豆油(百万磅) 产量 19,740 19,295 19,495 出口 1,464 2,200 1,300 年末库存 2,540 1,635 1,530 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 41,025 38,950 40,235 出口 9,741 9,900 10,200 年末库存 300 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14

实际值 预估 5月预估 种植(百万英亩) 54.4 55.7 56.4 收割(百万英亩) 45.7 49.0 46.7 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 46.3 44.1 产量 1,999 2,269 2,057 出口 1,050 1,025 925 年末库存 743 731 670

玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14

实际值 预估 5月预估 种植(百万英亩) 91.9 97.2 97.3 收割(百万英亩) 84.0 87.4 89.5 单产(蒲式耳/英亩) 147.2 123.4 158.0 产量 12,360 10,780 14,140 出口 1,543 750 1,300 年末库存 989 759 2,004

美国乙醇产量 燃料用乙醇 5,011 4,600 4,850(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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