USDA月报: 5月10日美国农作物主要信息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2011/12 2012/13 2013/14
实际值 预估 5月预估 大豆 种植(百万英亩) 75.0 77.2 77.1 收割(百万英亩) 73.8 76.1 76.2 单产(蒲式耳/英亩) 41.9 39.6 44.5 产量 3,094 3,015 3,390 压榨 1,703 1,635 1,695 出口 1,362 1,350 1,450 年末库存 169 125 265 豆油(百万磅) 产量 19,740 19,295 19,495 出口 1,464 2,200 1,300 年末库存 2,540 1,635 1,530 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 41,025 38,950 40,235 出口 9,741 9,900 10,200 年末库存 300 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2011/12 2012/13 2013/14
实际值 预估 5月预估 种植(百万英亩) 54.4 55.7 56.4 收割(百万英亩) 45.7 49.0 46.7 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 46.3 44.1 产量 1,999 2,269 2,057 出口 1,050 1,025 925 年末库存 743 731 670
玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2011/12 2012/13 2013/14
实际值 预估 5月预估 种植(百万英亩) 91.9 97.2 97.3 收割(百万英亩) 84.0 87.4 89.5 单产(蒲式耳/英亩) 147.2 123.4 158.0 产量 12,360 10,780 14,140 出口 1,543 750 1,300 年末库存 989 759 2,004
美国乙醇产量 燃料用乙醇 5,011 4,600 4,850(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。