美国数据：4月预算盈余为1,129亿美元，为五年来最高-财政部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿5月10日 - 美国财政部周五公布，4月联邦预算盈余为五年来最高，因多数美国人在4月缴税，使税收收入触及纪录高位。
财政部称，4月预算盈余为1,129亿美元，较预估高出约60亿美元。上年同期为盈余590亿美元。
财政部通常在4月出现预算盈余，但今天的规模是2008年4月以来最大。
财政部表示，2013年财年迄今税收收入累计达1.6万亿美元，为历史同期最高纪录，较2012财年同期上升16%，因薪资税减税到期，高收入人群的税率上调，以及经济改善。
4月收入为4,070亿美元，较2012年同期猛增28%。
从10月开始的美国2013年财年迄今累积预算赤字收窄至4,880亿美元，较2012财年同期下降32%，使美国年度预算赤字在五年来首次有望降至1万亿美元之下。
政府4月支出为2,940亿美元，与上月持平，上年同期的2,600亿美元。过去七个月，政府支出同比减少1%，至2.1万亿美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。