美国数据：4月预算盈余为1,129亿美元，为五年来最高-财政部

路透华盛顿5月10日 - 美国财政部周五公布，4月联邦预算盈余为五年来最高，因多数美国人在4月缴税，使税收收入触及纪录高位。

财政部称，4月预算盈余为1,129亿美元，较预估高出约60亿美元。上年同期为盈余590亿美元。

财政部通常在4月出现预算盈余，但今天的规模是2008年4月以来最大。

财政部表示，2013年财年迄今税收收入累计达1.6万亿美元，为历史同期最高纪录，较2012财年同期上升16%，因薪资税减税到期，高收入人群的税率上调，以及经济改善。

4月收入为4,070亿美元，较2012年同期猛增28%。

从10月开始的美国2013年财年迄今累积预算赤字收窄至4,880亿美元，较2012财年同期下降32%，使美国年度预算赤字在五年来首次有望降至1万亿美元之下。

政府4月支出为2,940亿美元，与上月持平，上年同期的2,600亿美元。过去七个月，政府支出同比减少1%，至2.1万亿美元。(完)