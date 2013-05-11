企业结盟：阿里巴巴集团向数字地图服务商高德软件投资2.94亿美元

路透上海5月11日 - 中国领先的数字地图服务商--高德软件 周五晚间宣布，其与中国最大的电子商务企业阿里巴巴集团 达成战略联盟，阿里巴巴集团将向其投资2.94亿美元认购增发股份，并成为高德软件第一大股东。

公司新闻稿指出,阿里巴巴集团将认购高德增发的约2.94亿股优先股和普通股，占扩大后股东的28%。阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信和无线事业部总裁吴泳铭将担任高德公司董事。预计双方在近期完成交易。

双方将互享相关信息和数据，例如高德的地图数据以及阿里巴巴集团旗下淘宝和天猫网的商家位置信息等。双方将还将地图搜索、位置搜索及云端服务等方面联合推广各自产品和服务，并发展新的与定位相关的商业模式。

在中国三大网络巨头，即腾讯 、百度 和阿里巴巴集团中，阿里集团是最晚切入数字地图市场的一家。不过与阿里巴巴集团“联姻”的高德，却是数字地图市场上的强者。据易观国际统计显示，2013年第一季度，高德地图占据中国手机地图客户端市场29.8%的份额，位居第一。

据国内媒体分析，收购高德，对阿里巴巴集团有三重意义，一是布局O2O（online to offline,即线下商务机会与互联网结合），高德大量位置信息与阿里拥有的商品商家和用户数据打通后能推动O2O业务发展；二是有助阿里集团的中国智能物流骨干网打通，能令物流更加智能；三是为阿里集团植入O2O概念，为阿里集团上市作铺路。

市场广泛预期阿里巴巴集团2015年前将会在海外上市，最快可能今年就实现上市。有些业内人士预计，阿里巴巴集团上市后的市值可能达到1,000亿美元左右,与eBay 、亚马逊 、Facebook 、腾讯等同属全球互联网企业中的第二梯队，谷歌 目前仍以近3,000亿美元的市值充当领头羊。

近一年来，阿里巴巴集团加大了收购力度。在参股丁丁网等生活服务类网站后，近期阿里巴巴集团宣布以5.86亿美元收购新浪 旗下的新浪微博18%股权。