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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 06:29 BJT

全球外汇市场5月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月12日(日)

2145 - 新西兰4月食品价格指数

2350 - 日本4月企业物价指数

5月13日(一)

0130 - 澳洲国民银行(NAB)4月企业状况指数和信心指数

0130 - 澳洲3月房屋融资和投资性房屋融资

0715 - 瑞士3月零售销售

0800 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)发表讲话

1230 - 美国4月零售销售

1330 - 美国纽约联储举行记者电话会议，讨论“小企业信贷调查”

1400 - 美国3月企业库存

2145 - 新西兰第一季零售销售

2301 - 英国4月英国皇家测量师学会(RICS)房价差值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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