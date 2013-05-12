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亚洲 | 2013年 5月 12日 星期日 10:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月10日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           59.14     +1.60     +2.78   4771479
 搜狐                           60.70     +3.66     +6.42   1321004
 网易                           57.97     -0.60     -1.02    298387
 百度                           95.45     +1.20     +1.27   4699227
 亚信科技                       11.68     -0.03     -0.26     66719
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   20.17     -0.04     -0.20   1151929
 联电                            2.14     +0.09     +4.39   1531258
 日月光                          4.40     -0.02     -0.45    151924
 硅品精密                        5.78     -0.20     -3.34   1630792
 和信超媒体                      1.03     +0.01     +0.98     71338
 友达                            4.46     -0.08     -1.76    232467
 中华电信                       32.59     +0.04     +0.12     28960
 台湾国际航电                   36.12     +0.79     +2.24    873491
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       55.48     -0.13     -0.23     61390
 中国联通                       14.66     +0.02     +0.14     68180
 中国电信                       53.33     +0.22     +0.41     21617
 中芯国际                        4.06     +0.20     +5.18     47159
 电讯盈科                        5.29     +0.18     +3.61       880
 (完)

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