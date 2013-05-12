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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:09 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(536,506口)

167,482 105,525 64,027 253,964 301,926 485,473 471,478 51,033 65,028

较4月30日变动(未平仓合约：减少1,659口)

-7,497 9,618 4,672 3,246 -18,598 421 -4,308 -2,080 2,649

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 19.7 11.9 47.3 56.3 90.5 87.9 9.5 12.1

各类交易商数量(总计为449家)

140 138 152 121 136 348 357 (完)

(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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