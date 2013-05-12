CFTC报告：CBOT大豆期货5月7日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(536,506口)
167,482 105,525 64,027 253,964 301,926 485,473 471,478 51,033 65,028
较4月30日变动(未平仓合约：减少1,659口)
-7,497 9,618 4,672 3,246 -18,598 421 -4,308 -2,080 2,649
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.2 19.7 11.9 47.3 56.3 90.5 87.9 9.5 12.1
各类交易商数量(总计为449家)
140 138 152 121 136 348 357 (完)
(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。