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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(412,883口)

115,456 132,191 75,399 191,785 155,875 382,640 363,465 30,243 49,418

较4月30日变动(未平仓合约：增加5,801口)

-3,502 1,752 6,027 5,830 -1,921 8,355 5,858 -2,554 -57

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 32.0 18.3 46.5 37.8 92.7 88.0 7.3 12.0

各类交易商数量(总计为369家)

93 146 114 73 109 243 302 (完)

(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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