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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:07 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,143,527口)

336,821 204,395 157,852 512,025 561,611 1006698 923,858 136,829 219,669

较4月30日变动(未平仓合约：减少12,816口)

1,333 -4,782 -2,566 -9,206 -10,373 -10,439 -17,721 -2,377 4,905

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 17.9 13.8 44.8 49.1 88.0 80.8 12.0 19.2

各类交易商数量(总计为702家)

164 168 190 218 298 500 561 (完)

(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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