CFTC报告：CBOT玉米期货5月7日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,143,527口)
336,821 204,395 157,852 512,025 561,611 1006698 923,858 136,829 219,669
较4月30日变动(未平仓合约：减少12,816口)
1,333 -4,782 -2,566 -9,206 -10,373 -10,439 -17,721 -2,377 4,905
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.5 17.9 13.8 44.8 49.1 88.0 80.8 12.0 19.2
各类交易商数量(总计为702家)
164 168 190 218 298 500 561 (完)
(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。