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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:07 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(437,931口)

189,343 99,920 23,851 186,671 274,390 399,865 398,161 38,066 39,770

较4月30日变动(未平仓合约：增加16,844口)

-3,967 3,662 3,736 16,460 8,616 16,229 16,014 615 830

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.2 22.8 5.4 42.6 62.7 91.3 90.9 8.7 9.1

各类交易商数量(总计为309家)

127 103 74 61 52 220 202 (完)

(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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