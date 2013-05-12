CFTC报告：COMEX期金5月7日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透5月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(437,931口)
189,343 99,920 23,851 186,671 274,390 399,865 398,161 38,066 39,770
较4月30日变动(未平仓合约：增加16,844口)
-3,967 3,662 3,736 16,460 8,616 16,229 16,014 615 830
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.2 22.8 5.4 42.6 62.7 91.3 90.9 8.7 9.1
各类交易商数量(总计为309家)
127 103 74 61 52 220 202 (完)
(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。