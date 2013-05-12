CFTC报告：COMEX期铜5月7日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透5月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年5月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(158,787口)
42,612 61,802 13,630 88,923 60,526 145,165 135,958 13,622 22,829
较4月30日变动(未平仓合约：减少7,255口)
-632 -5,441 -848 -4,771 -2,468 -6,251 -8,757 -1,004 1,502
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.8 38.9 8.6 56.0 38.1 91.4 85.6 8.6 14.4
各类交易商数量(总计为243家)
56 109 46 59 53 144 187 (完) (整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。