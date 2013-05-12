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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:06 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年5月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(158,787口)

42,612 61,802 13,630 88,923 60,526 145,165 135,958 13,622 22,829

较4月30日变动(未平仓合约：减少7,255口)

-632 -5,441 -848 -4,771 -2,468 -6,251 -8,757 -1,004 1,502

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 38.9 8.6 56.0 38.1 91.4 85.6 8.6 14.4

各类交易商数量(总计为243家)

56 109 46 59 53 144 187 (完) (整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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