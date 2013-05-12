CFTC报告：ICE棉花期货5月7日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透5月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(173,006口)
70,810 19,677 7,052 76,353 137,263 154,215 163,992 18,791 9,014
较4月30日变动(未平仓合约：增加7,341口)
1,299 644 726 3,738 6,394 5,763 7,764 1,578 -423
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.9 11.4 4.1 44.1 79.3 89.1 94.8 10.9 5.2
各类交易商数量(总计为244家)
112 53 48 36 64 168 147 (完)
(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。