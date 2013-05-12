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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:05 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(173,006口)

70,810 19,677 7,052 76,353 137,263 154,215 163,992 18,791 9,014

较4月30日变动(未平仓合约：增加7,341口)

1,299 644 726 3,738 6,394 5,763 7,764 1,578 -423

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.9 11.4 4.1 44.1 79.3 89.1 94.8 10.9 5.2

各类交易商数量(总计为244家)

112 53 48 36 64 168 147 (完)

(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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