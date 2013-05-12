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市场报道 | 2013年 5月 12日 星期日 15:05 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月7日持仓报告(表)

路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,770,442口)

361,677 141,051 657,013 671,362 887,913 1690052 1685977 80,390 84,465

较4月30日变动(未平仓合约：减少751口)

-4,928 -15,613 3,517 -1,566 14,561 -2,977 2,465 2,226 -3,216

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.4 8.0 37.1 37.9 50.2 95.5 95.2 4.5 4.8

各类交易商数量(总计为338家)

112 85 158 89 109 283 296 (完)

(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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