CFTC报告：NYMEX原油期货5月7日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透5月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,770,442口)
361,677 141,051 657,013 671,362 887,913 1690052 1685977 80,390 84,465
较4月30日变动(未平仓合约：减少751口)
-4,928 -15,613 3,517 -1,566 14,561 -2,977 2,465 2,226 -3,216
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
20.4 8.0 37.1 37.9 50.2 95.5 95.2 4.5 4.8
各类交易商数量(总计为338家)
112 85 158 89 109 283 296 (完)
(整理 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。